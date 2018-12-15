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الوزراء: تغطية الصرف الصحى للقرى بنسبة 34% فى 4 سنوات

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مدبولى
مدبولى

وكالات- حنان حمدتو

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مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الخانكة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، إنه تم توصيل الصرف الصحي للقري بنسبة تغطية من 12% لـ34% خلال الأربع سنوات الماضية حتى الآن.

وأضاف مدبولى خلال كلمته بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات الإسكان والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، اليوم السبت، بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة، قائلاً: "تم الانتهاء من 609 مشروعات صرف صحي منهم 103 للمدن و 506 قرية منذ 2014 ، والحكومة تسهدف أن تصل نسبة تغطية الصرف الصحي فى 30 يونيو 2020 إلى 44.5% من القري وذلك خلال السنوات الثلاث التى تعمل فيها الدولة فى هذا القطاع العملاق".

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم انجاز 236 مشروع مياه بتكلفة استثمارية 32 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية وحتى الآن.

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