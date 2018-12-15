  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:54 م
بحث متقدم
تواضروس

أول تعليق من «تواضروس» على حادث كنيسة المنيا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس لـ قائد المنطقة المركزية: "فين الكنيسة يا عماد"

مقتل قائد شرطة شبيلي الوسطى جنوبي الصومال

مقتل وإصابة 81 شخصا فى اشتباكات بإثيوبيا

السيسي

الرئيس السيسى يحرج محافظ القاهرة

صورة الخبر

هل تلعب روسيا دورًا فى تأجيج احتجاجات "السترات الصفراء"؟

محاكمة متهميين

إدراج 319 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية

خاشقجي

«ترامب» حريص على معاقبة قتلة «خاشقجى»

الرئيس السيسي

إحصائيات صادمة عن مرضى مبادرة 100 مليون صحة

المشدد لبائع قتل جاره بباب الشعرية

المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

صلاح

تعليق «أديب» على فوز صلاح بلقب الأفضل فى أفريقيا

بين جماعتين عرقيتين..

مقتل وإصابة 81 شخصا فى اشتباكات بإثيوبيا

عرب وعالم

مقتل قائد شرطة شبيلي الوسطى جنوبي الصومال
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

معركة بين طبيبين في غرفة العمليات بالمنوفية

#

6 قتلى وعشرات الجرحى في تدافع بملهى ليلى

#

مقتل إرهابي خلال مداهمة أمنية بأسيوط

#

الصين تكشف عن سبب انفجار مدينة "تشانغجياكو"

طلاب الكلية الحربية

طلاب كية الشرطة

الشرطة والحربية

تدريب بين طلبة الحربية والشرطة

لقي 21 شخصًا على الأقل حتفهم فيما أصيب أكثر من 60 آخرين إثر اندلاع اشتباكات بين جماعتين عرقيتين متناحرتين في جنوبي إثيوبيا.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت، أن الاشتباكات اندلعت بين الصوماليين والأوروميين في بلدة "مويالي" الواقعة على الحدود مع كينيا، في حين قال مسئول محلي إثيوبي إن العديد من الأشخاص فروا إلى كينيا عقب اندلاع الاشتباكات.

ولم يشر الراديو إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الرئيس" يوجه رسالة للشعب المصري
» قرار رئاسى بشأن كنيسة فى مدينة أهالينا 2
» تفاصيل استثمار أغنى رجل أعمال زيمبابوي فى مصر
» «سيد البلد» يبدأ استعداداته لـ «ذئاب الجبل»
» هذا ما قالته وزيرة الصحة عن "فيروس سي"
» تنصيب «إلهام شاهين» سفيرة للتراث العربى
» سقوط شبكة دعارة فى الجيزة
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة القطن
» اعترافات صادمة لفتاة تحرشت بـ"ماجد المهندس"
» فنان شهير لـ متابعيه: "هسيب التمثيل وهعتزل"
» وزير الآثار يعلن اليوم تفاصيل كشف أثرى جديد بسقارة

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • مغرب

    04:59 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة