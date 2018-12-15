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"أبو الغيط" يشارك فى مؤتمر الاقتصاد الرقمى العربى

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الامارات

جامعة الدول العربية

محمودعفيفى

الاكاديمين

يشارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، فى إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بأعمال مؤتمر "الاقتصاد الرقمي العربي"، والذي يعقد يومي 16 و17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.

وقال السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، إن تلبية أبو الغيط للدعوة التي تلقاها من قيادة الإمارات للمشاركة في افتتاح هذا المؤتمر، تأتي في إطار اهتمام الجامعة الكبير بالعمل على دعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في الدول العربية من خلال حشد الخبرات والقدرات المتاحة وإطلاق الطاقات الكامنة في مختلف الدول العربية من أجل مواكبة التغيرات النوعية والمتسارعة التي تشهدها بنية الاقتصاد الحديث على المستوى الدولي.

وأوضح أنه من المنتظر أن يشارك في المؤتمر نخبة كبيرة من الخبراء والأكاديميين العرب والدوليين، إضافة إلى كبار مسؤولي المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بموضوع المؤتمر، الأمر الذي يتوقع معه أن تخرج عن المؤتمر توصيات ونتائج عملية تعزز من الفرص الاستثمار في مجالات التحول الرقمي بالمنطقة العربية وتطوير البنى التحتية المعرفية والتكنولوجية في هذا الإطار.

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