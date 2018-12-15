  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:55 م
بحث متقدم
تواضروس

أول تعليق من «تواضروس» على حادث كنيسة المنيا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس لـ قائد المنطقة المركزية: "فين الكنيسة يا عماد"

مقتل قائد شرطة شبيلي الوسطى جنوبي الصومال

مقتل وإصابة 81 شخصا فى اشتباكات بإثيوبيا

السيسي

الرئيس السيسى يحرج محافظ القاهرة

صورة الخبر

هل تلعب روسيا دورًا فى تأجيج احتجاجات "السترات الصفراء"؟

محاكمة متهميين

إدراج 319 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية

خاشقجي

«ترامب» حريص على معاقبة قتلة «خاشقجى»

الرئيس السيسي

إحصائيات صادمة عن مرضى مبادرة 100 مليون صحة

المشدد لبائع قتل جاره بباب الشعرية

المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

صلاح

تعليق «أديب» على فوز صلاح بلقب الأفضل فى أفريقيا

الرئيس يداعب رئيس الوزراء: "خلى بالك من وزنك"

الحياة السياسية

السيسي ومدبولى
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

مدبولى: الانتهاء من مشروع وحدات الأسمرات 3

#

إسبانيا تحذر من تصاعد اليمين المتطرف بأوروبا

#

الحكومة الفرنسية تستضيف ممثلين عن "السترات الصفراء"

#

لأول مرة في التاريخ.. رئيس تشاد يزور إسرائيل

عبدالفتاح السيسي

كنيسة

الرئيس

تطوير العشوائيات

المحروسة

داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال تواجدهما في فعاليات افتتاح المشروعات التنموية.

وقال الرئيس السيسي موجهًا حديثه لـ"مدبولي": "عارفين يعنى ايه سمنة مفرطة وفوق الوزن.. دى أرقام كبيرة وضخمة.. ده مش 50 لـ 5"، مداعبًا رئيس الوزراء: "متزيدش فى مجلس الوزراء يا دكتور".

وطالب بضرورة إعادة صياغة موازنة وزارة الصحة بمبادرات تحل المسائل، قائلًا: "علينا العمل كلنا كالإعلام وأجهزة الدولة ووزارة الصحة والتعليم العالى والتربية والتعليم.. عشان نبدأ نعمل برنامج ضخم جدًا للتوعية الصحية.. مش عشان التكلفة.. لا أنا عاوزك تعيش وتعيشى بصحة وسلامة لأكبر فترة ممكنة.. كل ما يكون الوزن قليل والحركة كتير كل ما تكون الصحة أفضل والعكس صحيح.. كل ما نركب التوك توك 100 متر ونتحرك قليل كل ما نتخن ونزيد ومنعرفش ناخد نفسنا وحاجات كتير".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الرئيس" يوجه رسالة للشعب المصري
» قرار رئاسى بشأن كنيسة فى مدينة أهالينا 2
» تفاصيل استثمار أغنى رجل أعمال زيمبابوي فى مصر
» «سيد البلد» يبدأ استعداداته لـ «ذئاب الجبل»
» هذا ما قالته وزيرة الصحة عن "فيروس سي"
» تنصيب «إلهام شاهين» سفيرة للتراث العربى
» سقوط شبكة دعارة فى الجيزة
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة القطن
» اعترافات صادمة لفتاة تحرشت بـ"ماجد المهندس"
» فنان شهير لـ متابعيه: "هسيب التمثيل وهعتزل"
» وزير الآثار يعلن اليوم تفاصيل كشف أثرى جديد بسقارة

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • مغرب

    04:59 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة