"مستقبل وطن" ينظم ماراثون بالنزهة ومنفذا للسلع بمصر الجديدة

15 ديسمبر 2018 - 01:29 م

قال النائب محمد ماهر، أمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة، إن الأمانة نظمت عددًا من الفعاليات على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي فى إطار خطتها نحو تكثيف تحركتها وتواجدها بأوساط المواطنين.

وأضاف "ماهر"، في بيانه،، أنه من أبرز تلك الفعاليات "ماراثون جرى بمشاركة 200 شاب بالنزهة، ويوم ترفيهي للأطفال بنادى النصر بالمقطم، ومنفذ لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقة العزبة بمصر الجديدة، وتوزيع 500 بطانية بالوايلى"،

وأشار"أمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة" إلى أن الحزب مستمر فى تنظيم فعاليات بشكل يومى منذ نهاية شهر أكتوبر من العام الجارى.