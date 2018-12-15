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عامل ينجب 4 أطفال من طليقة ابنه ببولاق

قضايا وحوادث

القبض على عامل
القبض على عامل

أحمد الشربينى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على عامل أنجب 4 أبناء من طليقة أبنه بمنطقة بولاق الدكرور .

الواقعة بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من ربة منزل تتهم فيه زوجها المسن بالزواج من طليقة ابنهما وإنجاب 4 أطفال منها.

 وبحسب أقوال الزوجة فى بلاغها أن ابنها كانت متزوجًا من فترة طويلة بسيدة وطلقها، ولكنها اكتشفت فى الفترة الأخيرة أن زوجها ووالد ابنها متزوج منها على الرغم من أن الشرع يحرم لك والقانون يجرمه وألقي القبض على المتهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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