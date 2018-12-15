رسميًا.. الداخلية تعلن رسوم جوازات السفر الجديدة

15 ديسمبر 2018 - 01:07 م

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار وزير الداخلية رقم 1618 لسنة 2018 بشأن تعديل قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليًا.

ونص القرار على تحصيل مبلغ 335 جنيهًا مصريًا، قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليًا، شاملة الرسوم الخاصة بوزارة المالية، وقيمة التكلفة الفعلية لإصداره وطباعته.

ويكون الرسم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف 247 جنيهًا، إضافة إلى الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى بإجمالي مبلغ 458 جنيهًا و50 قرشًا فقط.

يذكر أن جواز السفر المقروء آليا يصدر للمصريين لمدة 7 سنوات، وكانت وزارة الداخلية عدلت قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليا في شهر أكتوبر الماضي ليصل قيمة التعديل 335 جنيها.