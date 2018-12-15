  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:56 م
بحث متقدم
تواضروس

أول تعليق من «تواضروس» على حادث كنيسة المنيا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس لـ قائد المنطقة المركزية: "فين الكنيسة يا عماد"

مقتل قائد شرطة شبيلي الوسطى جنوبي الصومال

مقتل وإصابة 81 شخصا فى اشتباكات بإثيوبيا

السيسي

الرئيس السيسى يحرج محافظ القاهرة

صورة الخبر

هل تلعب روسيا دورًا فى تأجيج احتجاجات "السترات الصفراء"؟

محاكمة متهميين

إدراج 319 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية

خاشقجي

«ترامب» حريص على معاقبة قتلة «خاشقجى»

الرئيس السيسي

إحصائيات صادمة عن مرضى مبادرة 100 مليون صحة

المشدد لبائع قتل جاره بباب الشعرية

المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

صلاح

تعليق «أديب» على فوز صلاح بلقب الأفضل فى أفريقيا

تقارير غربية تجيب:

هل تلعب روسيا دورًا فى تأجيج احتجاجات "السترات الصفراء"؟

عرب وعالم

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

ماكرون يدعو إلى الهدوء قبيل مظاهرات السترات الصفراء

#

روسيا تنفى تدخلها فى احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا

#

فنانات يشاركن فى مظاهرات "السترات الصفراء" بباريس

#

ملثمون يرتدون السترات الصفراء ينهبون متجر "أبل"

روسيا

فرنسا

وول ستريت جورنال

التايمز

السترات الصفراء

سلطت بعض الصحف والتقارير الغربية الضوء على احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، مشيرين إلى أن هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض المواطنين على التظاهر ضد الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، وأن هذه الحسابات لها علاقة وثيقة بروسيا.

وتحت عنوان "تحقيقات فرنسية لكشف الدور التي تلعبه موسكو مع السترات الصفراء"، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن عندما ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كمرشح قيادي في عام 2017، استهدفت حملته موجات من محاولات القرصنة التي ربطها باحثو الأمن السيبراني بموسكو.

والآن، تحقق أجهزة الأمن الفرنسية في أي دور للكرملين في نشاط وسائل التواصل الاجتماعية، في تضخيم حركة السترات الصفراء ونشر المعلومات المضللة عنها، مما ساعد الاحتجاجات على أن تصبح التهديد الأكثر خطورة على رئاسة "ماكرون" الشابة.

بينما قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن مجموعة من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على الدفع باتجاه الفوضى في فرنسا وإن تلك الحسابات متصلة بروسيا.

وأضافت الصحيفة، في تقريرها، إن حسابات وهمية تعمل لنشر الغضب في العالم الافتراضي الفرنسي، في ظل ما تعيشه فرنسا من احتجاجات.

وأكدت الصحيفة في التحقيق الذي نشرته أن "مئات الحسابات المتصلة بروسيا تعمل على تضخيم الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا بشكل مبالغ به في أغلب الأحيان".

وأشارت الصحيفة  إلى وجود نحو 200 حساب على منصة تويتر، واصفة تلك الحسابات بـ"النشيطة" حيث نشرت نحو 1600 تغريدة يوميًا منذ بدء الاحتجاجات في فرنسا.

واستندت الصحيفة في تحقيقها على تقرير آخر، أصدره خبراء يعملون لصالح شركة "نيو نولدج" الأمريكية المتخصصة في الأمن الرقمي، إذ يقول المختصون إن "الحسابات تعمل على نشر الأخبار الكاذبة".

من جنبه، يعتقد ريان فوكس، أحد مؤسسي "نيو نولدج" أن يكون "تضخيم الانقسام الفرنسي هو الهدف الروسي المنشود، خصوصًا من ناحية تصوير السياسيين الفرنسيين كنخبة منفصلة تمامًا عن واقع العمال".

ونوه "فوكس" بأن الشبكة الروسية لم تكن هي السبب في بدء تحرك "السترات الصفراء" لكنها تستغل الواقع الفرنسي لإشعال الأمر وزيادة خطورته.

وأضاف أن شركته تمتلك الأدلة الكافية على أن مجموعة من الحسابات الروسية المنشأ تحاول إثارة بعض التوترات في فرنسا، كنشر بعضها خبرًا كاذبًا مفاده أنه سيكون بإمكان الجزائريين أن يأتوا إلى فرنسا لتلقي العلاج المجاني قريبًا.

في المقابل، نفت موسكو الإدعاءات التي أفادت بأن روسيا تدعم احتجاجات فرنسا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح للصحفيين، إن "الادعاءات بخصوص دعم روسيا للاحتجاجات بفرنسا، لا تعكس الحقيقة".

وأوضح "بيسكوف": "إن الاتهامات الموجهة ضد روسيا ليست سوى افتراءات"، مؤكدًا "أنهم لم ولن يتدخلوا في الشؤون الداخلية لأي بلد، بما فيها فرنسا".

وتابع: "نبدي احترامًا لسيادة فرنسا، ونبذل جهودًا من أجل تطوير علاقاتنا الثنائية".

وتشهد فرنسا، منذ 17 نوفمبر الماضي، احتجاجات يرتدي المشاركون فيها "سترات صفراء"، وتعتبر الأعنف في الدولة الأوروبية منذ سنوات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الرئيس" يوجه رسالة للشعب المصري
» قرار رئاسى بشأن كنيسة فى مدينة أهالينا 2
» تفاصيل استثمار أغنى رجل أعمال زيمبابوي فى مصر
» «سيد البلد» يبدأ استعداداته لـ «ذئاب الجبل»
» هذا ما قالته وزيرة الصحة عن "فيروس سي"
» تنصيب «إلهام شاهين» سفيرة للتراث العربى
» سقوط شبكة دعارة فى الجيزة
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة القطن
» اعترافات صادمة لفتاة تحرشت بـ"ماجد المهندس"
» فنان شهير لـ متابعيه: "هسيب التمثيل وهعتزل"
» وزير الآثار يعلن اليوم تفاصيل كشف أثرى جديد بسقارة

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • مغرب

    04:59 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة