» تنصيب «إلهام شاهين» سفيرة للتراث العربى

15 ديسمبر 2018 - 12:22 م

يعقد صباح غدٍ الأحد، مؤتمر صحفي، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الأول للحفاظ على التراث؛ والذي ينظمه المركز الثقافي للتراث العربي بفرنسا، تحت رعاية وزارة السياحة المصرية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تنصيب الفنانة إلهام شاهين سفيرة للتراث العربي.

يشهد المؤتمر حضور عدد كبير من الفنانين في مقدمتهم الفنانة هالة صدقي التي تتولي إلقاء كلمة المؤتمر باللغتين العربية والفرنسية، كما يحضر كل من رانيا يوسف وأحمد عبد العزيز وندا بسيوني وهبه مجدي والمطرب محمد محسن.

فيما اعتذرت كل من ليلي علوي لانشغالها بالتصوير وأنوشكا لإصابتها بنزلة برد شديدة.

يذكر أن هدف المؤتمر هو الحفاظ علي التراث الفني والثقافي المصري.