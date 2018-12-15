  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:12 م
بحث متقدم
محاكمة متهميين

تأييد إدراج 319 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية

خاشقجي

«ترامب» حريص على معاقبة قتلة «خاشقجى»

الرئيس السيسي

إحصائيات صادمة عن مرضى مبادرة 100 مليون صحة

المشدد لبائع قتل جاره بباب الشعرية

المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

الرئيس السيسي

بث مباشر.. "السيسى" يفتتح عددًا من المشروعات التنموية

صلاح

تعليق «أديب» على فوز صلاح بلقب الأفضل فى أفريقيا

الهرم

إخلاء سبيل المتورطين فى فيديو الهرم الفاضح

صلاح

شاهد.. رد فعل فتاة رأت "صلاح" فى مستشفى ببريطانيا

سد النهضة

مهندسو "سد النهضة" بعضهم اتسجن والآخر انتحر

الزمالك

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن التشادي

الإدارية تؤجل طعن لجنة الأحزاب على تأسيس "الصف المصرى"

قضايا وحوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

كواليس لقاء السفير الكندى بمصر مع رئيس النواب

#

أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري

#

تعرف على حكام مباريات الجولة الرابعة عشر بالدوري

#

تعرف على حكام مباريات الجولة الـ12 بالدورى

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، والذي يطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصري لجلسة 19 يناير المقبل.

واختصم الطعن رقم 86645 لسنة 62 قضائية عليا، محمد عبد العاطي محمد حسن، وذكر الطعن أن اللجنة قررت في جلسة 30 يوليو الماضي عدم قبول الإخطار المقدم من محمد عبد العاطي بصفته وكيلا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصري تحت التأسيس، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل استثمار أغنى رجل أعمال زيمبابوي فى مصر
» «سيد البلد» يبدأ استعداداته لـ «ذئاب الجبل»
» هذا ما قالته وزيرة الصحة عن "فيروس سي"
» تنصيب «إلهام شاهين» سفيرة للتراث العربى
» سقوط شبكة دعارة فى الجيزة
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة القطن
» اعترافات صادمة لفتاة تحرشت بـ"ماجد المهندس"
» فنان شهير لـ متابعيه: "هسيب التمثيل وهعتزل"
» وزير الآثار يعلن اليوم تفاصيل كشف أثرى جديد بسقارة
» بالصور.. يوم هندى بالجامعة المصرية الروسية
» "المصرى" يفتتح مشواره الأفريقى عصر اليوم

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عصر

    02:41 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة