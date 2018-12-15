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15 يناير.. الحكم فى إعادة محاكمة متهمين فى "خلية طلاب حلوان"

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اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حجز إعادة محاكمة متهمين اثنين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية طلاب حلوان"، لـ 15 يناير للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد جماد، وأمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.

كانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيًا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميًا بخلية "طلاب حلوان".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


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