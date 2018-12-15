إحصائيات صادمة عن مرضى مبادرة 100 مليون صحة

15 ديسمبر 2018 - 11:48 ص

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن الإحصائيات التي توصلت إليها مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقتها وزارة الصحة بناء على تعليماته خلال الفترة الماضية وتهدف إلى مسح طبي على مستوي أنحاء الجمهورية بجميع المحافظات وصرف العلاج لمرضى فيروس سي.

وقال الرئيس السيسي إنه تم إجراء المسح الطبى حتى الآن على 17 مليون مواطن فى المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية ضمن مبادرة 100 مليون صحة، بينهم 700 ألف مصاب بفيروس سى، 11 مليون مصاب بأمراض غير سارية، ليصل الرقم لـ11.7 مليون إنسان مصر يعانون مشكلات صحية وتختلف المشكلة من إنسان لآخر وقد تجتمع الأمراض فى إنسان، مستطرد: "إحنا بنعمل فى نفسنا كدا ليه؟.. 17 مليون إنسان بينهم 11 مليون إنسان بعافية بشكل أو بآخر".

وأضاف خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التنموية اليوم: "قلت للدكتورة وزيرة الصحة أعملى حسابك تطلعى قدام الناس عشان نحلل ما نحن فيه ونوصل الصورة إن المعيار اللى انت عاوز تطمن بيه على نفسك مش محتاج مسح.. شوف وزنك زيادة قد إيه؟ أى إنسان رجل أو ست، يشوف بطنه قد إيه، وهيعرف على طول.. دا كلام لازم نعمله للناس فى المدارس والجامعات والكنائس والمساجد.

وتابع الرئيس: إننا بنفقد صحتنا.. ومش عشان التكلفة المالية.. لا كل حاجة ممكن تتدبر إلا الصحة متدبرش حتى فى الإعلام ضيوفنا فى البرامج فى التلفزيون عاملين إزاى؟.. كل واحد لازم يفتش أوى.. لما ادخل مكان ببص على حاجات متخطرش على بال وأقول إيه ده وإيه الناس دى.. الناس دى مش واخدة بالها من نفسها ليه إنت بتطلع السلم كدا. تقدر. أنا بتكلم على شباب مش ناس كبار فى السن و70 سنة".