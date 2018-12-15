مظاهرات «السترات الصفراء»: الشرطة الفرنسية تعتقل 25 شخصًا

15 ديسمبر 2018 - 11:35 ص

أعلن مصدر أمني فرنسي، اليوم، أن الشرطة قامت باعتقال 25 شخصًا وذلك في أعقاب استعدادات حركة السترات الصفراء للتظاهر للأسبوع الخامس على التوالي.

وبحسب صحيفة لوفيجارو الفرنسية، فإن عدد المعتقلين يعد قليلا للغاية مقارنة بأعداد الأسابيع الماضية، كما أن تواجد المحتجين في الشارع لم يتعد الـ100 فرد حيث تشهد الشوارع بصفة عامة حالة من الهدوء الحذر عكس توقعات الكثيرين.

كانت حالة من الهدوء قد شهدها شارع الشانزلزيه بالعاصمة الفرنسية صباح، اليوم السبت، وذلك غداة دعوات التظاهر والاحتجاج التي أطلقتها حركة السترات الصفراء، حيث التقطت عدسة لوفيجارو، لقطات تظهر الشارع الشهير ومنطقة قوس النصر في حالة هدوء تام مع وجود انسيابية في حركة المارة دون معوقات أو قلق وذلك قبل نزول العشرات من المحتجين وسط توقعات بزيادة أعدادهم.