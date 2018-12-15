» اعترافات صادمة لفتاة تحرشت بـ"ماجد المهندس"

15 ديسمبر 2018 - 11:23 ص

روت الفتاة التي أثارت جدلاً واسعًا في أوساط المجتمع السعودي، بعد صعودها إلى المسرح وتقبيل المطرب ماجد المهندس في حفلة له في سوق عكاظ، اعترافات صادمة عن الواقعة.

وقالت الفتاة في اعترافاتها إنها ثرية مما تجنيه من أسهم وضعتها في البورصة في شركات سعودية، وتريد الزواج من ماجد المهندس، وعلى استعداد للتكفل بكل مصاريف الزواج.

وأضافت الفتاة أنها اشترت فيلا في أرقى مناطق الرياض وتنتظر الزواج من المهندس وأنها على استعداد لشراء فيلا لهما في جزر"المالديف".

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لما فعلته الفتاة، بينما انهالت عليها طلبات الزواج من آخرين يدّعون أنهم شبيهون بـ"ماجد المهندس".