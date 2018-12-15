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الشرطة الفرنسية تعتقل 10 متظاهرين من "السترات الصفراء"

عرب وعالم

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

وكالات- الدويني فولي

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التمثيل

محمد نجاتي

نمثيل

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت 10 متظاهرين من "السترات الصفراء"، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الأمن في محطات القطارات اليوم السبت.

وتنشر الشرطة اليوم السبت، السلطات الفرنسية عشرات الآلاف من أفراد الشرطة في جميع أرجاء البلاد إلى جانب نشر 8 آلاف آخرين في العاصمة باريس استعدادًا للتعامل مع احتجاجات حركة "السترات الصفراء" المتواصلة للأسبوع الخامس، خوفا من تسلل الجماعات العنيفة للاحتجاجات.

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