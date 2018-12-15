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التموين: شركة فرنسية لتقديم الدعم لأسواق الجملة في 2019

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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الحكومة اتفقت مع شركة رانجيس الفرنسية الكبرى، على إدارة أسواق الجملة في مصر وتقديم الدعم الفني لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى، وذلك بهدف تقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد والإدارة الجيدة ما يؤدى إلى خفض الأسعار للمستهلك بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% خلال عام 2019 .

وأكد عشماوي، في بيان صحفي اليوم السبت، أنه تم الاجتماع مع ممثل شركة رانجيس الفرنسية والمستشارة الاقتصادية للسفارة الفرنسية وعدد من ممثلي المطورين والمستثمرين والسلاسل التجارية.

وأكد أن الوقت قد حان للاستعانة بالتجارب الناجحة في الدول المتقدمة وسيتم الإستعانة بتلك الشركة لتطوير السوق المحلي خلال عام 2019، موضحًا أن ممثلي الشركة يتطلعون لإنشاء شراكة مع مصر في إدارة أسواق الجملة وضخ إستثمارات فى السوق المحلي.

وذكر عشماوي أن ممثلي الشركة عقدوا عدة لقاءات مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر في مجال إنشاء وإدارة الأسواق فى مصر، وذلك بحضور وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية.

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