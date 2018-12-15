وفاة الرئيس الإثيوبي الأسبق جيرما ولد جيورجيس

15 ديسمبر 2018 - 11:16 ص

أفادت وسائل إعلام إثيوبية اليوم، السبت، بوفاة الرئيس الأسبق للبلاد، جيرما ويلديجيورجيس، عن عمر يناهز 95 عاما.

وشغل ولد جيورجيس منصب رئيس إثيوبيا في الفترة من 2001 إلى 2013.

ولد جيرما ولد جيورجيس في 28 ديسمبر، 1924 في مدينة اديس ابابا، انتخب لمنصب رئيس جمهورية إثيوبيا في 8 أكتوبر، 2001 وأعيد انتخابه مرة ثانية في 9 أكتوبر، 2007.

وينتمي جيرما ولد جيورجيس عرقيًا إلى شعب أورومو. وهو متزوج ولديه خمسة أطفال. وهو عضو في كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية. ويشتهر على نطاق واسع بحضوره المعتاد في مهرجانات كنيسة تيواهدو الأرثوذكسية الأرثوذكسية أو ماتسمى بمسكل.