تعليق «أديب» على فوز صلاح بلقب الأفضل فى أفريقيا

عمرو محمد
علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز اللاعب المصري والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح كأفضل لاعب بأفريقيا للعام التالي علي التوالي.
وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "أية أحسن لاعب في أفريقيا دي إحنا الكلام ده مبقاش ينفع معانا".
وتابع: "ابننا صلاح الأحسن في العالم الأفضل في الكون ومبقناش نعرف أخبار رونالدو وبنتابع ميسي طشاش".
وأضاف "أديب": "الدوري الإنجليزي بقى أهم من الدوري المصري، كم أنت عظيم يا صلاح".
وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "أديب" حيث قالت بسمة سلامة: "صلاح هو الحاجة الوحيدة اللى بتفرحنا ربنا يكرمه كمان وكمان".
وأضاف: "أبو صلاح أمير القلوب الحقيقي فخر مصر إحنا محظوظين لأننا بنعيش في فترة الأفضل على الإطلاق في التاريخ الكروى المصرى".
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