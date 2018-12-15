مدبولى: تسليم المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة بمنتصف 2020

15 ديسمبر 2018 - 11:10 ص

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن عن أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة بمنتصف 2020. مضيفًا في كلمته اليوم خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية، أنه تم الانتهاء من المدينة التراثية خلال هذا الصيف، موضحًا أن مدينة المنصورة الجديدة تلبي احتياجات أهالينا في شمال الدلتا ومتنفسا لهم.

وأشار إلى أنه تم البدء في تنفيذ عدة مدن بينها مدينة غرب قنا وناصر في غرب أسيوط والفشن وملوي الجديدة ستكون جاهزة في 30 يونيو 2020.

وأوضح، أن حجم المشروعات وكل نسب التغطية فى الريف المصرى لاتتجاوز الـ12%، تم الانتهاء 162 مشروع مياه، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 10 محطات تحلية مياه بتكلفة 1.2 مليار جنيه، مع هدف الدولة من الانتهاء من مشروعات الصحي بجميع قرى الدولة.