مدبولى: الانتهاء من مشروع وحدات الأسمرات 3

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قال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تم الانتهاء من مشروع الأسمرات 3، وجارٍ فرش باقى الوحدات، وتحديد الأسر بالكامل لنقلهم فورًا، كما تم الانتهاء من عدد من المشروعات أبرزها أحد المشروعات فى مدينة القصير بالبحر الأحمر، وجرارة بسفاجا، وتل العقارب المعروف بـ"روضة السيدة"، وتم البدء فى فرش الوحدات، كما نجحت الدولة من إخلاء مثلث ماسبيرو وتعويض الأهالى وتم البدء فى أعمال الحفر والبناء، وهذا المخطط الذى سيتم تنفيذه لتحقيق نقلة حقيقية لقلب القاهرة، وإعادة إحياء اللمسة الحضارية للقاهرة، وسيكون مشروع عالمى يتماشى مع قيمة هذه المنطقة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى.

ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، والمشروع مقام على مساحة 50 فدانًا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم عددًا من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.

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