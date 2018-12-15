الحكومة: تنفيذ 3.4 مليون وحدة سكنية بحلول منتصف 2020

15 ديسمبر 2018 - 10:47 ص

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة دشنت مشروعات ضخمة فى قطاع التموين من خلال إنشاء مناطق لوجستية بما حقق نقلة كبير ساهمت فى اختفاء أزمات التموين التى كانت موجودة قبل 2014.

وعرض مدبولى خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ما تم إنجازه فى قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا الى أن مصر قامت بتنفيذ 383 ألف وحدة سكنية فى 9 سنوات قبل منتصف 2014، كما أن حجم ما تم إنفاق على الإسكان منذ 40 عامًا وحتى 2014 بلغ 75 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أتاحت 1.7 مليون وحدة سكنية، وقامت الحكومة بتنفيذ أكثر من 550 ألف وحدة سكنية، وأتاحت حجم أراضى فى المدن الجديدة لتمكين القطاع الخاص والأسر المصرية من بناء وحدات سكنية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تنفيذ 3.4 مليون وحدة سكنية، بحلول منتصف 2020، حيث ستتولى الحكومة تنفيذ 1.2 مليون وحدة سكنية.