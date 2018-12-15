اليوم.. محاكمة 213 متهمًا من عناصر "بيت المقدس"

15 ديسمبر 2018 - 10:35 ص

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم (أنصار بيت المقدس الإرهابي)، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء .

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء في طرة، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الظاهر".

كما تستكمل نظر جنحة إهانة القضاء المتهم فيها محمد البلتاجي، وجلسات إعادة محاكمة متهمين اثنين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طلاب حلوان”.

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها في قضية إعادة إجراءات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع في قتل مجندين، والمعروفة إعلاميا بـ”خلية مدينة نصر الثانية”.