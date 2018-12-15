البيئة: إنشاء صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع الأمم المتحدة

15 ديسمبر 2018 - 10:27 ص

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن صندوق المناخ الأخضر الذى يتم إنشاؤه تحت مظلة الأمم المتحدة، يهدف إلى تنفيذ برامج ومشروعات يتم تحديدها، طبقًا لاحتياجات الدول المستفيدة متبعًا مبدأ التحول المفاهيمي في توجيه المساعدات، وتعزيز الشفافية والدور الوطني في إعداد وتنفيذ تلك البرامج والمشروعات.

وجاءت تلك التصريحات على هامش فعاليات اجتماعات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المنعقد في مدينة كاتوفيتسا ببولندا.

وأكدت فؤاد فعالية الاتجاه نحو التحول المفاهيمي في إعداد وتنفيذ المشروعات فيما يخص تغير المناخ مستشهدة بخبرة مصر في تطبيقه من خلال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واشراك القطاع الخاص.

ودعت إلى ضرورة تطبيق التحول المفاهيمي ليس على صعيد أمانة صندوق المناخ الأخضر فحسب، بل أيضًا على صعيد الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص، علمًا بأن مصر حصلت على تمويل بمبلغ حوالي ما يقرب من 350 مليون دولار لمشروعات الطاقه الجديدة والمتجددة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.