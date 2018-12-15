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"الصحة": ضبط مصنع أدوية مجهولة المصدر بالإسكندرية

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مجاهد
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وكالات- حنان حمدتو

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علنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، عن نجاح إدارة التفتيش الصيدلى بضبط مصنع أدوية غير مرخص بالإسكندرية يقوم بتصنيع أدوية مغشوشة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع التفتيش الصيدلي بالإسكندرية وإدارة شرطة التموين ومباحث تموين العامرية.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المصنع يقوم بتصنيع نوعيات مختلفة من ملطفات إلتهاب الحلق لنوعيات وماركات مختلفة مستخدمًا خامات مجهولة المصدر ومبيضات محظور استخدامها، مشيرا إلى ان المصنع يفتقر إلى الحد الأدني للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أن هذا الضبط  تم العثور عليها بناء على بلاغ من أحد المواطنين، حيث تم على الفور إتمام كل التحريات والاجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية لمداهمة المصنع، كما قامت قوات الأمن بضبط المتهم صاحب المصنع وتم التحفظ على كل الكميات والمستحلبات المجهزة والمعدة للتسويق التجارى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة والتى تباشر التحقيقات.

وذكرت ”زيادة” أنه تم ضبط 1405 بوكس بلاستيك بداخلة أشرطة مستحلبات متنوعة غير مرخصة ومجهولة المصدر، و1476 علبه منعش للفم وملطف للحلق تحت اسمStep cool غير مرخصة ومجهولة المصدر، كما تم ضبط 16 ألف و128 قرصا ملطف للحلق يحمل اسم septol Fresh مجهول المصدر.

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