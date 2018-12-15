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إقلاع 116 رحلة جوية اليوم من مطار القاهرة الدولى

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صالة ركاب لامطار

متابعات حنان حمدتو

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أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن أنه اليوم السبت،  سيتم  إطلاق  116 رحلة جوية داخلية ودولية وتجارية من مطار القاهرة الدولى، متجهة إلى المطارات والمدن العالمية والعواصم العربية والمدن السياحية المصرية لنقل 8 آلاف و497 راكبًا.

وسيشهد المطار وفق لبيان صادر من الادارة، مغادرة 31 رحلة داخلية متجهة إلى المطارات الداخلية، والمدن السياحية المصرية، وشهدت الرحلات التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى لليوم السبت انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر.

وتقوم فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لإنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم كل الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة.

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