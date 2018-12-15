"التموين" تعلن عن تولى شركة فرنسية إدارة أسواق الجملة فى مصر

15 ديسمبر 2018 - 10:03 ص

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الحكومة اتفقت مع شركات فرنسية الكبرى، على إدارة أسواق الجملة فى مصر وتقديم الدعم الفنى لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى، من أجل تقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد والإدارة الجيدة ما يؤدى إلى خفض الأسعار للمستهلك بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 % خلال عام 2019.

وقال عشماوى فى تصريحات اليوم، أن الجهات التى تقدم دعما فنيا للأسواق المصرية حاليًا هى المحليات والغرف التجارية وهى غير مؤهلة تمامًا لذلك، حيث إن الشركة أجرت بالفعل مسحًا على عدد من الأسواق وكان تقييمها سيئا، وأنه ستتم الاستعانة بتلك الشركة لتطوير السوق المحلية خلال عام 2019.

وتابع أن ممثلى الشركة عقدوا عدة لقاءات مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لاستعراض خطط الشركة للاستثمار فى مصر فى مجال إنشاء وإدارة الأسواق فى مصر، وذلك بحضور وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية.