  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:51 ص
بحث متقدم
صلاح

تعليق «أديب» على فوز صلاح بلقب الأفضل فى أفريقيا

الهرم

إخلاء سبيل المتورطين فى فيديو الهرم الفاضح

سد النهضة

مهندسو "سد النهضة" بعضهم اتسجن والآخر انتحر

صلاح

شاهد.. رد فعل فتاة رأت "صلاح" فى مستشفى ببريطانيا

الرئيس السيسي

بث مباشر.. "السيسى" يفتتح عددًا من المشروعات التنموية

الزمالك

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن التشادي

الرئيس السيسي

الرئيس يفتتح عددًا من المشروعات اليوم.. تعرف عليها

الدولار

تراجع أسعار الدولار في تعاملات اليوم

المتهمان

مفاجأة مدوية في جريمة شرف "إمبابة": العروس عذراء

القيعي

الأهلي ينهي تعاقده مع البرازيلي "دا كوستا"

بالصور.. يوم هندى بالجامعة المصرية الروسية

الصفحة الأخيرة

يوم هندي
يوم هندي

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بالصور.. صلاح بالجامعة المصرية الروسية لمكافحة الإدمان

#

غلق معبر رفح اليوم

نظمت الجامعة المصرية الروسية اليوم الثقافي الهندي بهدف التقارب والتعارف بين الشعوب والاستفادة من الخبرات العلمية والثقافية تحت رعاية الدكتور شريف فخري رئيس الجامعة.

واستضافت الجامعة  لياقت علي - المستشار الثقافى لدولة الهند بالقاهرة والذي قام بدورة بشرح التجربة الهندية في مجالي التعليم والبحث العلمي، إضافة لدور العلاقات الإنسانية والسياسية والتجارية بين البلدين في عملية نماء ورخاء الشعبين .

 وتحدث "لياقت علي" عن الحضارتين الهندية والمصرية القديمتين، مشيداً بالتعاون الثقافي البناء .

وتم عرض فيلم تسجيلي عن التقدم الذي وصلت إليه دولة الهند بفضل الاستثمار في البحث العلمي واستدعاء الموروث الثقافي لديها في هذا التقدم .

كما شاركت أنجو سنج - مدرسة اليوجا والثقافة الهندية بالملحقية الثقافية الهندية والتي قدمت محاضرة عن أهمية اليوجا ودور الطب البديل فى تنظيم الأداء العقلي والبدني.

وفي نهاية اليوم تم تقديم عرض مصور لأهم معالم الهند التاريخية والسياحية وتقديم عرض فني لفرقة الفن الهندي .

يأتي ذلك ضمن فاعليات حملة (شباب واعي) والتي تهدف إلى رفع الوعي الثقافي والعلمي للطلاب من خلال الإستفادة ودراسة النماذج الناجحة على مستوى العالم لمواكبة حركة التطور في مجالات الثقافة والتعليم والبحث العلمي.


تقييم الموضوع:
شاهد.. يوم هندي بالجامعة المصرية الروسية شاهد.. يوم هندي بالجامعة المصرية الروسية شاهد.. يوم هندي بالجامعة المصرية الروسية شاهد.. يوم هندي بالجامعة المصرية الروسية شاهد.. يوم هندي بالجامعة المصرية الروسية شاهد.. يوم هندي بالجامعة المصرية الروسية شاهد.. يوم هندي بالجامعة المصرية الروسية


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» اعترافات صادمة لفتاة تحرشت بـ"ماجد المهندس"
» فنان شهير لـ متابعيه: "هسيب التمثيل وهعتزل"
» وزير الآثار يعلن اليوم تفاصيل كشف أثرى جديد بسقارة
» بالصور.. يوم هندى بالجامعة المصرية الروسية
» "المصرى" يفتتح مشواره الأفريقى عصر اليوم
» شاكيرا معرضة للحبس.. تعرف على السبب
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 13 درجة
» لماذا هاجم توفيق عكاشة المطرب تامر حسني؟
» ما لا تعرفه عن الراحل حسن كامي: تزوج مسيحية وغنى بعد وفاة نجله
» فنان شاب: أفكر جديًا في اعتزال التمثيل
» مؤلف "تامر وشوقية" يهاجم "أحمد مكي": مش عايز أشوفك حتى صدفة

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة