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هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من السجائر الإلكترونية

صحة وتغذية

سجائر لكترونية
سجائر لكترونية

متابعات حنان حمدتو

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ناشدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA اليوم المواطنين حول العالم عدم تناول سجائر إلكترونية تحتوى على عقاقير ضعف الانتصاب للرجال الفياجرا وتروج لها شركة صينية معروفة.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء رسالة تحذير إلى شركة HelloCig Electronic Tech Company ومقرها بالصين لبيع اثنين من السجائر الإلكترونية التى تحتوى على عقاقير ضعف الانتصاب.

وهم الآن يتوجهون مباشرة إلى المستهلكين الذين يشترون المنتجات عبر الإنترنت.

وشددت FDA على أنه لم تتم الموافقة على استنشاق أى دواء بسبب عدم إجراء أى دراسات حول المخاطر، كما يقول المسؤولون، ما يجعل هذه العملية غير قانونية.

وتحذر الهيئة الأمريكية المستخدمين من أن المكونات الفعالة لضعف الانتصاب “tadalafil ” و“sildenafil ” التى يمكن أن تؤدى لانخفاض ضغط الدم بشكل خطير.

وقال العلماء: "هذه العقاقير الطبية التى وافقت عليها إدارة الأغذية والعقاقير لم تتم الموافقة على إدراجها فى المنتجات الإلكترونية السائلة التى تباع، ومن ثم تباع بشكل غير قانونى".

وحذر الدكتور "بريمال باتل"، اختصاصى المسالك البولية فى جامعة ميامى، من أن هذا يشكل مصدر قلق كبير لأن أدوية القلب شائعة بين الرجال الذين يعانون من مشاكل فى الانتصاب.

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