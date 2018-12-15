الرئيس يفتتح عددًا من المشروعات اليوم.. تعرف عليها

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يفتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة معالجة الصرف الصحي في منطقة الجبل الأصفر بالخانكة، بجانب عدد من المشروعات التنموية.

كما يفتتح الرئيس مشروع المحروسة 1، أحد مشروعات تطوير العشوائيات، والذي يقع بمدينة النهضة بحي السلام في محافظة القاهرة، تمهيدًا لإعلان مصر خالية من العشوائيات.

وأكد رئيس صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء المهندس خالد صديق، أن المشروع يضم نحو 4900 وحدة سكنية.

وأوضح أن مشروع "المحروسة 1" يضم عددًا من المحال والمكاتب والوحدات الإدارية بالمشروع، لخدمة سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، لافتا إلى أن المساحة المخصصة للمشروع تبلغ 60فدانًا، منها 34.7 فدان مخصصة للعمارات، و14.2فدان مخصصة للخدمات، و8.4فدان مخصصة للطرق وممرات المشاة، بجانب 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة.

وذكر المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن المرحلة الأولى من مشروع المحروسة تضم 128عمارة إضافة إلى عمارة تم تخصيصها للمرأة المعيلة، بإجمالي عدد وحدات 3229 وحدة، إضافة إلى 84 محلاً، و6 منافذ بيع، إضافة إلى 39 وحدة إدارية ومسجد وحضانة، وأما المرحلة الثانية فتتكون من 65عمارة إضافة إلى عمارة للمرأة المعيلة، بإجمالي عدد وحدات 1666 وحدة سكنية، إضافة إلى 6 وحدات إدارية، مؤكدًا أن المشروع بالكامل أصبح جاهزًا للافتتاح.

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