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بالفيديو.. تحذير لقائدى السيارات على طريق مصر إسكندرية

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متابعات- أمينة عبد العال

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وجهت الإدارة العامة للمرور تحذيرًا لقائدي السيارات علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة.

قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إن كثافة الشبورة المائية صباح اليوم السبت، في بعض المناطق، أدت إلى إغلاق طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مضيفًا أن الطريق تفتحه الإدارة بعد تحسن الحالة الجوية وانتهاء الشبورة المسببة لقلة الرؤية، ولذلك نصح الموطنين باستخدام طريق مصر اسكندرية الزراعي كبديل لحين فتح الطريق.

وتابع "الشربيني"، في مداخلته الهاتفية لبرنامج "صباح البلد"، المعروض عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإدارة العامة للمرور، أغلقت الطريق الدائري الإقليمي عند الواحات في الاتجاهين الخاصين به، بسبب كثافة الشبورة أيضا، ناصحًا باستخدام الطريق الدائري كبديل لقائدي السيارات الملاكي وكل السيارات الأخرى ما عدا النقل.

وأوضح أن هناك طرق تتأثر بالشبورة المائية ولكنها لم تصل إلى حد إغلاقها مؤكدًا أن الطريق الدائري الصحراوي يعمل بشكل جيد، ومحور 26 يوليو يشهد سيولة مرورية تامة.

ونصح قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، من خلال تقليل السرعة ومرعاة مسافات الأمان في الطرق التي تشهد شبورة مائية، مشيرًا إلى أن الادارة العامة للمرور، تتلق الاخطارات بوجود شبورة مائية في أي طرق من خلال خدماتها المرورية التي تقدمها للمواطنين لسهولة التواصل معهم.

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