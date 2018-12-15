» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 13 درجة

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الطقس

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الأرصاد

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم السبت 15 ديسمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على باقى الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً.

 وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، كما تنخفض الرؤية نتيجة للشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 13 23

شبين الكوم 12 23

طنطا 12 22

دمنهور 13 22

الإسكندرية 12 22

بلطيم 13 22

مطروح 12 23

السلوم 10 22

سيوة 09 23

بورسعيد 14 22

دمياط 15 22

الزقازيق 13 23

الإسماعيلية 09 22

السويس 13 23

العريش 12 23

رفح 11 22

رأس سدر 13 23

نخل 02 20

نويبع 14 25

طابا 11 23

كاترين 03 20

الطور 10 24

شرم الشيخ 17 26

الغردقة 13 25

مرسى علم 16 23

الفيوم 12 23

بنى سويف 10 23

المنيا 08 23

أسيوط 08 23

سوهاج 09 23

قنا 10 24

الأقصر 09 24

أسوان 11 25

أبوسمبل 10 24

الوادى الجديد 13 24

شلاتين 16 26

أبو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 25


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