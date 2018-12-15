» لماذا هاجم توفيق عكاشة المطرب تامر حسني؟

15 ديسمبر 2018 - 09:00 ص

شن الإعلامي توفيق عكاشة هجومًا حادًا على الفنان تامر حسني بسبب قيامه باصطحاب زوجته إلى أمريكا لكي تلد هناك .



وقال "عكاشة" إنه سمع خيرًا عن فيلم "البدلة" الذي قام ببطولته "حسني" ، مؤكدًا أنه ذهب إلى السينما لمشاهدة الفيلم لكنه لم يعرفه فسأل عامل السينما فقال له إن تامر حسني قام بإجراء عملية تجميل مما غير شكله فضلًا عن اصطحابه لزوجته إلى أمريكا للولادة ليحصل نجله على الجنسية الأمريكية.



وأكد " عكاشة" إن حصول تامر حسني على أعلى الإيرادات يحمله مسئولية كبيرة، وهذا التصرف الذي قام به بولادة زوجته في الولايات المتحدة الأمريكية يضرب الانتماء الوطني في مصر، ويؤثر على البنية الاجتماعية لدى الشباب لأنه تحول لنموذج للشباب".

