نجل الزعيم يتعرض لحادث مروع

15 ديسمبر 2018 - 07:00 ص

تعرض النجم محمد إمام لحادث مروع أثناء تصويره لمشهد خطير في فيلمه الجديد "لص بغداد".



وكان "إمام" يقود دراجة نارية خلال تصوير أحداث الفيلم ليتوقف التصوير للاطمئنان عليه ليتبين إصابته بالعديد من السحجات والكدمات .



وإثر ذلك قرر مخرج الفيلم إعطاء إجازة لـ"إمام لحين استقرار حالته وعودته للتصوير خلال الأيام المقبلة.



"لص بغداد" بطولة "محمد إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن"، وجار ترشيح باقي الأبطال، وإخراج أحمد خالد موسى.



