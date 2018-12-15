ذهب ليشيع صديقه .. فمات بجانب النعش بكفر الشيخ

أحمد عادل شعبان
قصة مؤلمة حدثت في مدينة فوة بمحافظة الشيخ بعد إعلان وفاة رجل داخل مسجد القناوي أثناء صلاة الجمعة ، لكن القصة أكبر من ذلك بكثير حيث ذهب أن المتوفي كان ذاهبًا لصلاة الجنازة على صديقه إلا أنه توفي هو الآخر .
وذهب التاجر "إسماعيل . أ" إلى مسجد القناوي متأثرا بحالة الحزن التي سيطرت عليه في أعقاب علمه بوفاة صاحب عمره ، ليذهب معه إلى مثواه الأخير .
وقال أحد المصلين أن المتوفى طلب من أحد العاملين سجادة صلاة ليقوم بصلاة الجمعة عليها بسبب ازدحام المسجد ، وبعدها سقط وسط المكان ليتفاجأ المصلين بوفاته.
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