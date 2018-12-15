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توفيق عكاشة: "سجّلوا ورايا..هذا ما سيحدث في العالم"

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المصريون ـ متابعات

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دعا الإعلامي توفيق عكاشة جميع متابعيه إلى التركيز معه وتدوين توقعاته لما سيحدث في المنطقة والعالم خلال الفترة القادمة.
وقال عكاشة في حلقة من برنامجه "مصر اليوم" على فضائية "الحياة": "سجّلوا ورايا، واللي مش عايز يسجل ميسجلش، واللي مش عاوز يسمع داهية عنه ما سمع".
وتابع أن الأمر الذي سيحدث هو تغيير خريطة المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه يتوقع إتمام هذا الأمر خلال فترة لن تطول عن الـ3 سنوات.
وأوضح عكاشة أنه لا يعلم الغيب، إلا أن الشواهد والحراكات السياسية تشير إلى المعلومة التي تحدث عنها.
وأضاف عكاشة: "منذ خمس سنوات قلت إن أوروبا ستشهد أحداثا سيئة، وينتهي الأمر بتفكك وانهيار الاتحاد الأوروبي. وتابع عكاشة: ما تشهده فرنسا أحد روافد حروب الجيل السادس”.

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