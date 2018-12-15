  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:59 ص
بحث متقدم
توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: "سجّلوا ورايا..هذا ما سيحدث في العالم"

اغتصاب طفلة

الكشف عن تفاصيل صادمة بواقعة اغتصاب محامية الهرم

سد النهضة

برلماني يكشف معلومة هامة عن مهندسو "سد النهضة"

الملك سلمان وأردوغان

"أديب" يكشف أخطر معلومة عن العلاقات التركية ـ السعودية

18 سيارة مطافئ للسيطرة على حريق بشركة سنيوريتا

حريق "هائل" في بئر بترول برأس سدر لهذا السبب

سد النهضة

ماذا قال "أديب" عن تأجيل أثيوبيا بناء سد النهضة

عمرو أديب

تعليق "أديب" على كشف "الداخلية" تفاصيل فيديو الهرم الإباحي

شريف شيكات

تفاصيل مثيرة عن "شريف شيكات" منفذ هجوم" ستراسبورج"

أرشيفية

هل تملك مصر القدرة على استضافة «الأمم الأفريقية»؟

ترامب

محامي «ترامب» يخرج عن صمته ويتحدث عن فضائحه الجنسية

ماكرون يدعو إلى الهدوء قبيل مظاهرات السترات الصفراء

عرب وعالم

السترات الصفراء
السترات الصفراء

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ميركل تدعم إجراءات ماكرون لاستيعاب تحرك السترات الصفراء

#

"السترات الصفراء" تدعو لإشعال الاحتجاجات بـ3 دول

#

الأسباب الحقيقية لمظاهرات "السترات الصفراء"

#

فرنسا.. ارتفاع معتقلي «السترات الصفراء» إلى نحو ألف

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية جولة خامسة متوقعة غدا السبت، من احتجاجات السترات الصفراء إن فرنسا في حاجة إلى الهدوء والنظام "وأن تعود للعمل بشكل طبيعي".
وقال ماكرون، الذي أعلن الاثنين الماضي عن حزمة من الإجراءات لاسترضاء المحتجين من بينها مبلغ إضافي للعاملين من ذوي الدخل المنخفض وإعفاءات ضريبية، إنه استمع لما كان يتعين على المتظاهرين أن يقولوه.
واضاف ماكرون في بروكسل عقب القمة الأوروبية: "لكن لا أعتقد أن ديمقراطيتنا تستطيع أن تقبل العمل بحوار لا يتم سوى عبر احتلال الأماكن العامة من جانب عناصر تنتهج وسائل العنف ".
وقال رئيس شرطة باريس ميشيل ديلبيش في وقت سابق إن الآلاف من عناصر الشرطة مدعومين بعربات مدرعة للأسبوع الثاني، سوف ينتشرون السبت.
وتشهد العاصمة الفرنسية احتجاجات من قبل الحركة التي سميت بالسترات الصفراء لارتدائها من قبل المحتجين لتصبح رمزا لها. وتحولت هذه الاحتجاجات إلى أعمال عنف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
كان المحتجون في بادئ الأمر يطالبون بإلغاء زيادات كانت مزمعة على ضرائب البنزين والديزل، لكن لم يشعروا بالرضا عندما تدخلت الحكومة لعلاج الأمر بعد أكثر من أسبوعين.
وتدعو شخصيات بارزة في تلك الحركة التي ليس لها قيادة لمزيد من العمل حتى بعد التنازلات الكبيرة التي اتخذها ماكرون هذا الأسبوع، مشيرين إلى مطالب مثل إجراء تخفيضات أكبر للضرائب والمزيد من المشاورات مع المواطنين في الاستفتاءات.
لكن ماكرون قال إن العقل والإحساس بالصالح العام ينبغي أن يقود كل شخص للانضمام إلى الحوار الوطني الأوسع الذي وعد به لبحث عدد واسع من السياسات العامة.
ومع ذلك، لم يكرر بشكل واضح دعوات من جانب وزراء طالبوا المحتجين بوقف الاحتجاجات بعدما قتل أربعة أشخاص في هجوم بمسدس وسكين في سوق لأعياد الميلاد في ستراسبورج يوم الثلاثاء الماضي.
وفي باريس، قال ديلبيش إن الترتيبات التي اتخذتها الشرطة ليوم غد السبت ستكون كما كانت في الأسبوع الماضي الذي شهد عمليات تفتيش واسعة النطاق قبل الاحتجاجات وإلقاء القبض على أكثر من ألف شخص في المدينة وحولها.
لكن وعلى عكس السبت الماضي، قال إن العديد من الأماكن السياحية بما في ذلك متحف اللوفر والمتاحف في باريس وكذلك المتاجر الكبرى ستظل مفتوحة.
كما من المخطط أن يتم فتح أبواب برج إيفل أمام مرتاديه يوم السبت.
وفي وقت سابق، دعا وزير الداخلية كريستوف كاستانير إلى " القيام بإجراء من إجراءات المسؤولية" بدلا مما يصفه المحتجون بـ "الإجراء الخامس" لحركتهم.
وقال كاستانير لراديو "يوروب 1"" "بالأمس كنت في شوارع ستراسبورج، وشاهدت المواطنين الفرنسيين يصفقون لقوات الأمن".
وقال: "غدا سيتلقون الأحجار التي ستلقى عليهم؟ هل سندع ذلك يحدث؟ أرفض ذلك."
وشهدت احتجاجات الأسبوع الماضي اعتقال أكثر من 1700 شخص في أنحاء البلاد، وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد المصابين تجاوز المائتين. ووقعت اشتباكات بين المحتجين والشرطة في بوردو وتولوز وكذلك في باريس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تقنية مذهلة لشحن الهاتف.. تعرف عليها
» تعليق ناري لـ"عبدالحفيظ" بعد فوز الأهلي على جيما
» المحامي السابق لـ"ترامب" يتهمه بـ"الكذب"
» "أديب" يعلق على مداخلة الرئيس السيسي مع شريف عامر
» توفيق عكاشة: "اللي شايفني بطبل يقوم يرقص"
» سر اختفاء"كامي" عن الساحة الفنية قبل وفاته
» بالفيديو: الحكم الشرعي للعادة السرية للرجل والمرأة
» هذا ما قاله "عكاشة" عن انتقاد الرئيس السيسي لـ الإعلام
» «صلاح» أول لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز
» بالفيديو.. تعليق «صلاح» بعد فوزه بالأفضل في إفريقيا
» طائرة أمريكية تعود أدراجها لهذا السبب الغريب

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة