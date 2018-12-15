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جمارك مطار القاهرة تضبط طائرتي تجسس

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تمكنت جمارك مطار القاهرة مساء أمس الجمعة، من ضبط محاولة تهريب طائرتى تجسس داخل طرد قادم من أمريكا وكمية من العدسات اللاصقة بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 لقانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً ولاسلكيًا تداولها والإتجار فيها وأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
اشتبهت إدارة جمرك البريد السريع مع إدارة البحث الجنائي بقرية البضائع بمطار القاهرة فى طرد قادم من كوريا الجنوبية باسم شركة (ا . ل . ا) مكون به 444 كيس أحبار سائلة بوزن 51.5 كيلوجرام ، وتبين وجود 408 كيس مكتوب عليها من الخارج أنها أحبار سائلة وبداخل كل كيس 500 عدسة لاصقة بإجمالى 204 آلاف عدسة لاصقة ملونة و36 كيس أحبار سائلة فقط، وبلغت قيمة المضبوطات 6 ملايين و528 ألف جنيه.
وتم ضبط طائرتى تجسس تعمل بالريموت ومزودة بكاميرا وساعة يد مزودة بكاميرا وكشاف مزود بكاميرا أثناء معاينة طرد من أمريكا، وتقرر إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات وتحرير 5 محاضر ضبط واخطار الجهات المختصة.

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