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ميركل تدعم إجراءات ماكرون لاستيعاب تحرك السترات الصفراء

عرب وعالم

ماكرون وميركل
ماكرون وميركل

المصريون ووكالات

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قدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، دعمها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد الإجراءات التي اتخذها لاستيعاب تحرك السترات الصفراء.
وردا على سؤال في ختام قمة بروكسل الأوروبية، حول ما أعلنه الرئيس الفرنسي لتهدئة الاحتجاجات في فرنسا، قالت ميركل: "لقد قدم بعض الاقتراحات المدروسة بشكل جيد للرد على شكاوى الناس".
وأعربت ميركل، عن "اقتناعها" بأن "الرئيس الفرنسي ماكرون سيواصل برنامجه بشأن الإصلاحات"، بموازاة الإجراءات التي أعلن عنها لاستيعاب أزمة السترات الصفراء.
واعتبرت ميركل، أن هذا البرنامج "جيد لفرنسا وخاصة للحد من البطالة لدى الشبان".
وستبلغ كلفة الإجراءات التي اتخذها ماكرون الإثنين نحو 10 مليارات يورو، ويمكن أن تجعل العجز الفرنسي يتجاوز نسبة 3% من إجمالي الناتج الداخلي، وهى النسبة التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي.
وعن حركة السترات الصفراء، قالت ميركل: إن "إمكانية التظاهر جزء من الديموقراطية، وهذا يعني أيضا أنه لا يجوز استخدام العنف".

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