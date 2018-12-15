الكشف عن تفاصيل صادمة بواقعة اغتصاب محامية الهرم

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سرد  المحامي عماد عويان، محامي ضحية الاغتصاب بالهرم، تفاصيل واقعة الصادمة، مشيرا إلى أن الضحية تعمل محامية، وتبلغ 32 عاما وكانت عائدة إلى منزلها، حيث استقلت "توكتوك" وأثناء الطريق قدم لها السائق البالغ 19 عامًا "فيشار" وكان به مادة مخدرة.
وأوضح "عويان"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة أن الضحية تم تخديرها، وطلب السائق أصدقائه، وحملوها إلى غرفة في أحد الفنادق بالدور العاشر، وتناوبوا عليها الاعتداء، مضيفًا: "كانوا 3 شباب كل واحد شالها دورين".
وأضاف "عويان" أنه تم القبض على الجناة، واعترفوا بجريمتهم، مضيفا أن الضحية بدأت تعود لوعيها 4 فجرا ورأت ملامح الجناة، منوها بأن أهل الجناة هددوها وطالبوها بالتنازل واستغلوا ضعفها.



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