ماذا قال "أديب" عن تأجيل أثيوبيا بناء سد النهضة

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علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان أثيوبيا تأجيل العمل في مشروع سد النهضة 4 سنوات بسبب عيوب في عملية الإنشاء، قائلا: "ربك كريم، ودي منحة إلهية للمصريين".
ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، رسالة إلى أثيوبيا، "تأنوا خدوا وقتكم، ومتستعجلوش.. فكوا السد كله وركبوه من أول وجديد، وممكن نبعتلكم مهندسين من عندنا".
وأضاف "أديب": "الحمد لله الخبر ده جيد لمصر"، لافتا إلى أن سد النهضة كان من الأمور الضاغطة على مصر، مشددًا على ضرورة الاستفادة من تلك المهلة في ترشيد استهلاك المياه، حيث أن مصر دولة تعاني من فقر مائي، وحصتها لا تكفيها.
وأوضح أنه تم تركيب معدات بطريقة خاطئة في السد، مضيفا: "في ناس كتيرة اتقبض عليها، وناس انتحرت بسبب الفضايح"، متابعا: "مصر وطن ربنا بيحبه، وربنا حمانا، ولازم ناخد بالنا من الماية".
ولفت إلى أن الإدارة المصرية الحالية استلمت أول تعليق لـ عمرو أديب على تأجيل أثيوبيا العمل في سد النهضة


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