تعليق "أديب" على كشف "الداخلية" تفاصيل فيديو الهرم الإباحي

14 ديسمبر 2018 - 11:20 م

ثمن الإعلامي عمرو أديب، جهود وزارة الداخلية المصرية لكشفها تفاصيل تصوير فيلم إباحي بالأهرامات، قائلا إن الداخلية خصصت 40 شرطيًا برتب مختلفة لكشف التفاصيل، معقبا: "فضلوا وراه لحد ما جابوا داغه".



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنه تم ضبط المتورطين في الواقعة، وتم التحقيق معهم، والإفراج عنهم بغرامة مالية، مضيفًا: "مبسوط من اللي عملته الشرطة المصرية لكي يكونوا عبرة لمن يعتبر".

