» هذا ما قاله "عكاشة" عن انتقاد الرئيس السيسي لـ الإعلام

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن مصر في قبضة الرحمن، بفضل شعبها الذي يعمل وينتج، مشيرا إلى أن هناك فئة من المصريين لا يعملون ويكتفون بالجلوس على المقاهي والكافيهات.
وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أن الصحافة الإنجليزية وصفت ما يحدث في فرنسا على أنه تمهيد للخروج من الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن ذلك تحريض لأصحاب السترات الصفراء بالمطالبة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وعلق وعلى مطالبة الرئيس السيسي الإعلام توضيح الصورة للمصريين، قائلا "ده دوري كإعلامي أشرح الصورة للمشاهدين دون أن يطلب الرئيس"، مضيفا: "جمهور الكنبة هو اللي حمى بلده، وقال كلمته.. بلدنا اتحرقت في الثورة، ولازم إحنا اللي نبنيها"، لافتا إلى أن جمهور الكنبة عندما ترك الشارع، سيطر الطابور الخامس والفشلة عليه.
وتابع: "ليبيا صعبانة عليا، ويارب يردها سالمة لأبنائها، والتوانسة متعلموش من ثورة الياسمين.. ده مكنتش ثورة ياسمين كانت ثورة حنظل".


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