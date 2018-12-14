بعد "السترات الصفراء".. نقابات عمالية تتظاهر بفرنسا

14 ديسمبر 2018 - 10:50 م

نظمت نقابات عمالية في فرنسا، الجمعة، مظاهرات في عدة مدن، احتجاجًا على سياسات رئيس البلاد إيمانويل ماكرون وحكومته.



وأفاد مراسل الأناضول أن عمالًا وموظفين ومتقاعدين شاركوا في المظاهرات، بدعوة من "الاتحاد العام لنقابات العمال" (CGT)، ونقابتي "قوة العمال" (FO)، و"سوليدير".



وأفادت وسائل إعلام محلية أن المظاهرات شملت عدة مدن، أبرزها باريس وليموج ونانت وليون وتولوز وسانت إتيان، مقدرة مجموع المشاركين بنحو 15 ألف شخص.



وفي العاصمة، تجمع المتظاهرون في ميدان "روبيليك" وساروا نحو ميدان "ناسيون" مرددين هتافات ضد ماكرون وحكومته، وتطالب بتحسين رواتب التقاعد.

