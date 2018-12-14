مليونا لاجئ بسبب الحرب الأهلية في جنوب السودان

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أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن لجوء أكثر من مليونين شخص من جنوب السودان إلى الدول المجاورة ونزوح 1.8 مليون، بسبب الحرب الأهلية التي تشهدها منذ 2013.
وفي بيان صادر عنها، أشارت المفوضية إلى أن الحرب أجبرت 1.8 مليون شخص للنزوح داخل البلاد.
وبينت أن معظم حالات النزوح بالقارة السمراء وقعت في جنوب السودان.
ودعت المفوضية الأطراف إلى تحقيق سلام دائم ومستدام.
وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إن "شعب السودان الذي نزح مرات عدة، يستحق انتهاء معاناته".
وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة، أخذت بُعدا قبليا. 

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