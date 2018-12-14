السلطات الأردنية توقف 17 محتجًا بتهمة "الشغب"

14 ديسمبر 2018 - 10:10 م

أوقفت السلطات الأردنية، الجمعة، 17 محتجًا بتهم "الشغب" و"التجمهر غير المشروع"، فيما أفرجت عن 18 آخرين.



وأفادت صحيفة "الغد"، أن الادعاء العام أمر بتوقيف 17 من أصل 35 شخصًا، ألقي القبض عليهم أثناء مشاركتهم في احتجاج، الخميس، قرب مقر الحكومة بالعاصمة عمان.



وتخلل احتجاج الخميس، احتكاكات بين الأمن والمشاركين، ما أدى لوقوع إصابات طفيفة في الجانبين.



وشارك المئات في التظاهر ضد الحكومة والبرلمان، بعد أيام من إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل بصورته النهائية، ونشره في الجريدة الرسمية.



وأثار مشروع القانون، قبل تعديله مؤخرًا، غضبًا شعبيًا عارمًا، في مايو/أيار الماضي، دفع رئيس الحكومة السابق هاني الملقي، إلى الاستقالة، وتكليف عمر الرزاز، خلفًا له.

