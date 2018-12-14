هل تملك مصر القدرة على استضافة «الأمم الأفريقية»؟

14 ديسمبر 2018 - 09:21 م

حسم الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، موقفه من تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث أرسل خطابًا رسميًا للاتحاد الأفريقى «الكاف» بعد الحصول على التعهد الحكومى التى تم توقيعه من مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لطلب استضافة البطولة عقب سحبها من الكاميرون واعتذار المغرب عن الترشح.

وقال مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة الاتحاد: «أرسلنا خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم من أجل طلب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019»، مضيفًا «هذا لا يعنى فوزنا بتنظيم البطولة بشكل رسمى، لكننا سننتظر الإعلان الرسمى من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم».

يأتى ذلك بعدما أعلنت المغرب عدم استعداداها لتنظيم البطولة، التى سحبها الاتحاد الأفريقى من الكاميرون، على خلفية التأخر فى إنجاز أعمال البنية التحتية ومنشآت الملاعب والقلق من الوضع الأمني.

حسين عشماوى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، قال إن مصر قادرة على استضافة كافة البطولات الدولية والأفريقية، مؤكدًا أنها فى الوقت الرهن تمتلك كافة المؤهلات التى تساعدها على الفوز بتنظيم تلك البطولة.

وأضاف «عشماوى»، لـ«المصريون»، أن القيادات المصرية المسئولة عن الملف الرياضى قادرة على تنظيم البطولة، منوهًا بأن مصر استضافت من قبل بطولات دولية واستطاعت تنظيمها على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

عضو لحنة الشباب والرياضة، لفت إلى أن الدولة تمتلك عدد كبير من الملاعب المؤهلة، مشددًا على «أى بطولة عربية أو إفريقية أو دولية لدينا القدرة على تنظيمها بشكل جيد وبكفاءة عالية».

وأكد أنه لا مشكلة من حضور الجماهير بأعداد كبيرة، لا سيما أن الوضع الأمنى مستقر ولدى الأجهزة الأمنية القدرات والإمكانيات التى تمكنها من السيطرة على كافة الأوضاع، منوهًا بأن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تقدمت بأكثر من طلب إحاطة لعودة الجماهير للملاعب، خاصة أن الأوضاع بات مستقرة، على حد قوله.

فيما، رحب النائب فتحى قنديل، عضو لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، بسعى مصر لتنظيم كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها العام المقبل، مؤكدًا أنها نظمته أكثر من مرة ولديها خبرة كبيرة فى ذلك الأمر.

وأوضح «قنديل»، فى تصريحات له، أن تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية سيساهم فى تعزيز السياحة الأفريقية فى مصر، إضافة إلى أنه «سيساهم فى جمع الشباب الأفريقى بالدولة المصرية خاصة أننا نمتلك القدرة الكافية لاستضافة البطولة من حيث عدد الاستادات التى تسع أعدادًا كبيرة من المشجعين، ومن الممكن تقسيمها على 4 محافظات هي: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية، لتوافر جميع الإمكانات المطلوبة فى تلك المحافظات».

عضو لجنة الشباب والرياضة، أكد أن استضافة كأس أمم أفريقيا يأتى استكمالًا لخطة الرئيس السيسي، لعودة العلاقات المصرية مع جميع دول القارة الأفريقية، مطالبًا وزارتى الشباب والرياضة والسياحة واتحاد الكرة، بالاستعداد الجيد لاستضافة البطولة، خاصة لما تحمله من رسائل عديدة للخارج، وأهمها أن مصر تنعم بالسلام والطمأنينة.

من جانبه، قال النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن مصر اقتربت من استضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019، خاصة فى ظل وجود إرادة من الدولة لدعم الملف الرياضي.

وأضاف «حسين»، أنه لا يوجد أفضل من مصر فى تنظيم البطولات الكروية وخاصة أنها حققت نجاح غير عادى فى كثير من البطولات، وشهدت أكبر تجمع جماهيرى خلال استضافتها لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2006، وأيضًا استضافتها لبطولة العالم للشباب فى كرة القدم تحت 20 سنة 2009، فضلًا عن وجود الإمكانيات التى تتمثل فى الملاعب والبنية الأساسية، ووجود أشخاص متمرسون لهم باع كبير فى التنظيم.

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة والشباب «ليس لدينا مشاكل فى استضافة أمم إفريقيا 2019 بعد اعتذار المغرب عن الترشح ولا خوف من أزمة الجمهور؛ لأنه عندما تكون لدينا بطولة كبرى مثل أمم إفريقيا فبالتأكيد سيكون هناك جمهور».

وأكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن «مصر تستطيع تنظيم البطولة فى أى وقت وليس لدينا أزمة فى الملاعب للتقدم باستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 وقال مجاهد إن إفريقيا بالنسبة لنا شيء مهم جدا ونحن جاهزون فى أى وقت لحل أى أزمة خاصة بالبطولات التى ينظمها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الكاف».