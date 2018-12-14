«الكفراوي» رئيسًا لبعثة الأهلي في إثيوبيا

14 ديسمبر 2018 - 09:12 م

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة الفريق في إثيوبيا.

وتتجه البعثة يوم الإثنين إلى إثيوبيا استعدادًا لمواجهة فريق جيما الإثيوبي، الجمعة القادم، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على جيما الإثيوبي، مساء اليوم الجمعة، بهدفين دون رد، سجّلهما ناصر ماهر ومروان محسن في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.