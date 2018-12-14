» طوارئ بالوادي الجديد لمواجهة النمل الأبيض

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وكالات - خالد الشرقاوي

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تطلق الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، صباح غد السبت، حملة مقاومة مكبرة لمواجهة حشرة النمل الأبيض "القرضة" في منازل قرية جدة التابعة للمركز.

وأكد رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، يوسف مرزوق، إطلاق حملة المقاومة الجماعية للحشرة بالتعاون مع الإدارة الزراعية بالمركز في 10 منازل، جرى رصد الإصابة بها خلال الفترة الحالية، كما نجح المركز في علاج 7 منازل أخرى، حيث كان المركز قد رصد الإصابة في 17 منزلًا بالقرية خلال الفترة القليلة الماضية.

أضاف يوسف، أن الإدارة الزراعية وفرت 80 لترًا من مبيد الحشرة لبدء أعمال المقاومة في المنازل المصابة بها بشكل جماعي لضمان القضاء عليها.

وأشار إلى، أن نائب محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي، زارت المركز يوم الأربعاء الماضي، ووعد سكان قرية جدة بإدراج القرية ضمن مشروع إسكان"سترة"، ومشروعات الصرف الصحي بعد مشاركة الأهالي والجهود الشعبية لتوصيل المرفق.


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