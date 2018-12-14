الفيديو.. شرطية تقوم بعملية ولادة اضطرارية في شارع عام

14 ديسمبر 2018 - 08:55 م

قامت شرطية بعملية ولادة اضطرارية في شارع عام في المكسيك، بعدما طلب زوج فتاة من الشرطة المساعدة العاجلة.

ويظهر في الفيديو قيام الشرطية بإخراج الطفل وقطعها حبل الصرة بمقص عادي، وفقا لموقع "ميلينو".

وأشار المسعفون الذي وصلوا إلى الموقع وعاينوا المولود الجديد إلى أن حالته مستقرة، وتم نقلهم (الطفل والأم) إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية الشاملة.

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