اتحاد الكرة مهنئًا «صلاح»: «لا جديد يذكر»

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ليفربول

صلاح

هنا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطني، بعد فوزه بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب أفريقي في عام 2018.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم صورة لمحمد صلاح معلقة: "لا جديد يذكر .. الفرعون المصرى محمد صلاح يتوج للعام الثانى على التوالى بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب أفريقي في عام 2018."

كان صلاح، ثالث لاعب مصري يُتوَّج بالجائزة بعد كل من محمد بركات، ومحمد أبو تريكة عامي 2005 و2008 على الترتيب.


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